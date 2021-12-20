21 декабря 2021 г. открывается ежегодная всероссийская конференция «Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра — 2021 (HEA–2021)

Аргументы Недели → Наука 13+

20 декабря 2021, 12:08 Татьяна САВКИНА

Фото: YouTube

Особое внимание будет уделено результатам первых двух лет работы в дальнем космосе российской орбитальной обсерватории «Спектр-РГ».

Она была выведена в космос с космодрома Байконур 13 июля 2019 г. Обсерватория «Спектр-РГ» создана для проведения высокочувствительного обзора всего неба в рентгеновских лучах. На борту находятся два уникальных рентгеновских телескопа с оптикой косого падения: германский eROSITA и российский АRТ-ХС им. М.Н. Павлинского. Обзор всего неба начался 12 декабря 2019 г. и будет продолжаться до конца 2023 г.

Уже сейчас получены уникальные рентгеновские карты неба, зарегистрировано несколько миллионов рентгеновских источников, в том числе активных ядер галактик, квазаров с красными смещениями, богатых скоплений галактик, рентгеновских двойных, сотен тысяч звезд с активными коронами. Большое внимание уделяется исследованию переменных источников, в частности, открыты десятки событий приливного разрушения звезд сверхмассивными черными дырами. О некоторых самых ярких результатах можно прочитать в новостях Института космических исследований РАН.

Тематика конференции охватывает все разделы астрофизики высоких энергий и наблюдательной космологии.

Планируются обзорные доклады и сообщения о научных результатах, полученных обсерваторией, и наблюдениях наземными телескопами открытых объектов. Среди приглашенных докладов будет и обзор результатов, полученных с помощью германского телескопа СРГ/eROSITA учеными из Института внеземной физики Общества им. Макса Планка (Max-Planck Institut fuer extraterrestrische Physik, MPE, Германия).

Полная программа, включающая устные и стендовые доклады, опубликована на сайте конференции.

Конференция проходит в смешанном формате (очном и онлайн).

Сессии конференции будут транслироваться онлайн на канале YouTube ИКИ РАН.

1. Сайт Всероссийской конференции «Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра HEA-2021»

2. Сайт проекта «Спектр-РГ»

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