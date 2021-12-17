Светящиеся молекулы помогут диагностировать заболевания

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17 декабря 2021, 19:34 Источник: Национальная научная сеть, nsnet.ru

Фото: istockphoto.com

Российские ученые разработали метод, который позволяет в реальном времени выявлять нарушения метаболизма нервных клеток, возникающие при серьезных генетических и нейродегенеративных заболеваниях. Авторы измеряли свечение вещества, участвующего в метаболических процессах клеток, выращенных в шарообразных культурах.



Нейродегенеративные и некоторые наследственные заболевания, например синдром Дауна, вызывают многочисленные нарушения в клетках нервной ткани, что негативно сказывается на работе мозга. Одно из таких нарушений связано с тем, что митохондрии — органеллы, ответственные за производство энергии в клетке — начинают медленнее окислять органические вещества и давать меньше энергии. Это может привести к неправильному развитию нейронов и снижению их активности. Поэтому для диагностики заболеваний и при тестировании лекарств, замедляющих их прогрессирование, необходимо отследить процессы, протекающие в митохондриях. Все существующие для этого методы основаны на введении в клетки красящих веществ, часто имеющих токсический эффект.



Коллектив российских ученых из Москвы и Нижнего Новгорода разработал новый безопасный метод, который позволяет в режиме реального времени отслеживать изменения метаболизма нервных клеток.



Активность окислительных процессов в митохондриях оценивали по количеству молекул НАД(Ф)Н. Это соединение существует в клетке в двух состояниях: свободном и связанном с ферментом, который осуществляет окисление. Когда митохондрии активно функционируют, большая часть НАД(Ф)Н находится в связанном состоянии. Также эти молекулы начинают светиться, если возбуждены светом определенной длины волны. Свободный НАД(Ф)Н флуоресцирует хуже, благодаря чему состояния молекулы можно различить. Также ученые оценивали метаболические процессы в нейронах по кислотности среды. В норме ее значение близко к нейтральному. Если окислительно-восстановительные реакции протекают с нарушениями, кислотность среды изменяется.



Результаты работы показали, что окислительные реакции в митохондриях нарушаются и клетки не получают необходимого количества энергии. Кроме того, оказалось, что в цитоплазме более высокие значения рН, то есть слабощелочная среда, которая также указывает на нарушение метаболизма.



«С помощью сфероидов — модели, максимально приближенной к условиям in vivo, — мы предложили простой, высокочувствительный и неинвазивный метод, который позволяет оценить метаболизм нервных клеток в режиме реального времени. Он поможет при разработке новых подходов к лечению генетических и нейродегенеративных заболеваний, а также оценке эффективности различных лекарств», — рассказала руководитель проекта по гранту РНФ Александра Кашина.

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