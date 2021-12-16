Разработана оптимальная модель международной торговли электроэнергией

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16 декабря 2021, 17:41 Татьяна САВКИНА Источник: nsnet.ru

Исследователи из Сколтеха и других научных центров предложили математическую модель международной торговли электроэнергией.

Торговля электроэнергией между странами может быть взаимовыгодной по ряду причин. Пожалуй, самая очевидная — географическое положение государства-соседа может делать производство энергии на его территории настолько дешевле, что с экономической точки зрения бессмысленно генерировать эту энергию у себя, если можно купить намного дешевле. Другой распространённый случай — производство электроэнергии «вхолостую» на промежутке суточного цикла, когда спрос невелик и производитель заинтересован найти внешнего потребителя для этой избыточной энергии.

Для поиска оптимальных вариантов наращивания трансграничной торговли электроэнергией исследователи используют математические модели, которые стремятся уравновесить экономические интересы стран-партнёров и предлагают оптимальные пути проведения ЛЭП и их пропускную способность.

Однако у традиционных моделей такого рода есть недостаток: они строят план исключительно на основании анализа экономической целесообразности проекта. За скобками остаётся вопрос о том, будет ли этот проект достаточно устойчив, чтобы просуществовать десятилетия и действительно реализовать свой экономический потенциал. Для этого нужно прогнозировать и учитывать в модели вероятность отказа от сотрудничества каждого из партнёров, и предложенное решение делает именно это.

Использованный в исследовании подход придаёт большое значение стабильности отношений между контрагентами и объясняет с этой точки зрения, почему торговля не идёт в некоторых регионах, где чисто экономически представляется оправданной, и какие в этих случаях есть альтернативные варианты сотрудничества.

Новаторский подход к планированию международной торговли электроэнергией основан на синтезе экономики, кооперативной теории игр и исследования операций. Предложенная модель трансграничной передачи энергии за счёт использования двухуровневой оптимизации впервые учитывает стабильность проектов объединения энергосистем стран-участниц и склонность каждой из них покинуть коалицию.

«Одно из слабых мест стандартного подхода — это присвоение несправедливо малого значения интересам транзитных стран. То есть в ситуации с тремя странами интересы двух основных игроков — импортёра и экспортёра — могут быть уравновешены, но располагающаяся между ними транзитная страна окажется в положении младшего, второстепенного партнёра и с большей вероятностью заблокирует проект. Наша модель справедливее учитывает интересы таких стран», — пояснил соавтор работы, Дэвид Позо из Сколтеха.

«Кроме того, разрабатываемый нами инструмент может предсказывать вред от одностороннего выхода из проекта той или иной страны — это своего рода полезный побочный продукт модели, который может помочь сторонам договора заранее сформулировать справедливые штрафные санкции на случай такой ситуации», — добавил учёный.

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