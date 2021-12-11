Электроэнергия из старых автомобильных шин

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11 декабря 2021, 15:17 Татьяна САВКИНА Источник: nsnet.ru

Фото: iStock.com

Новая технология направлена не только на переработку сырья, но и на экономию электрической и тепловой энергии.

Сегодня одной из актуальных экологических проблем становится утилизация старых автомобильных шин. Из общего объема шин в мире сегодня перерабатывают только треть. В России ежегодно образуется более 850 тыс. тонн отходов на основе резины.

Утилизация автомобильных шин с помощью традиционных методов требует высоких затрат электроэнергии. Ученые Пермского Политеха разработали способ переработки ненужных автомобильных шин, который поможет получить тепловую и электрическую энергию. Газы, которые образуются при сжигании отходов, помогут очистить молекулярные «сита» в специальной установке. Новая технология позволит снизить расходы на электроэнергию и сократить загрязнение окружающей среды.

Экологи предложили способ переработки резины, при котором отходы термически обрабатывают при температурах порядка 500 ℃. Такая технология не требует дополнительного расхода энергии и предварительной подготовки шин, но позволяет получать ценные ресурсы – пиролизный газ, жидкое топливо и углеродный материал, которые можно использовать для получения тепловой и электрической энергии. В среднем метод позволит получить 2,5 куб. м газа из 1 кг сырья.

Ученые Пермского Политеха также модернизировали промышленную установку для переработки шин, что позволило сократить энергетические и экономические затраты.

Электрическую и тепловую энергию можно получать с помощью установок, тип которых выбирают исходя из нужд предприятий. Например, для небольшого производства или жилых домов эффективно будет применять микротурбинные установки, а на более масштабных предприятиях – газотурбинные мини-ТЭЦ, считают исследователи.

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