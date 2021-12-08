Биолог Семенов: рано говорить о том, что штамм коронавируса «омикрон» станет доминирующим в мире

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8 декабря 2021, 14:56 Источник: РИА "Новости"

тесты на COVID-19, pixabay.com

Доктор биологических наук Александр Семенов заявил, что рано говорить о том, что штамм коронавируса нового типа "омикрон" станет доминирующим в мире. Ученый напомнил, что миллионов заболевших пока нет.

"Подождем, что будет дальше", – заметил Александр Семенов в рамках беседы с журналистами в среду, 8 декабря.

Ранее сегодня во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что штамм коронавируса нового типа "омикрон" к настоящему моменту зарегистрирован в 57 странах мира, однако вариант "дельта" остается доминантной мутацией COVID-19 на планете.

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