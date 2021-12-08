ВОЗ объяснила быстрое распространение омикрон-штамма коронавируса

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8 декабря 2021, 13:38 Источник: ВОЗ

анализ крови, pixabay.com

В еженедельном бюллетене ВОЗ об эпидемиологической ситуации в мире заявили, что новый штамм "омикрон" может снижать активность антител, что объясняет более быстрое заражение этим видом COVID-19.

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что предварительный анализ демонстрирует – мутации вируса, которые присутствуют в варианте "омикрон", способны снижать нейтрализующую активность антител, что становится причиной уменьшения уровня защиты.

Эксперты полагают, что именно данный факт объясняет, почему новый штамм так быстро распространяется среди населения, у которого высокий иммунитет к коронавирусной инфекции.

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