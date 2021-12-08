Врач Ллойд заявил, что у некоторых зараженных штаммом «омикрон» детей появляется сыпь

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8 декабря 2021, 07:49 Источник: Sky News

COVID-19, pixabay.com

Британский врач Дэвид Ллойд заявил в рамках беседы с представителями средств массовой информации, что у детей, заразившихся штаммом коронавируса нового типа "омикрон", может проявляться "необычная" сыпь.

Медик подчеркнул, что у детей, у которых был выявлен новый штамм COVID-19, также фиксировались головная боль, усталость и потеря аппетита. По мнению Дэвида Ллойда, вышеуказанные симптомы являются такими же важными, как сыпь.

Врач уточнил, что с "необычными" высыпаниями на коже сталкиваются примерно 15 процентов заболевших детей.

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