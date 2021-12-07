Восстановить архивные документы возможно с помощью гиперспектрального анализа

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7 декабря 2021, 20:29 Татьяна САВКИНА Источник: nsnet.ru

Документы, которые хранятся десятки и сотни лет без должных условий, постепенно разрушаются. Буквы и изображения на бумажном носителе могут стать плохо различимы. Однако много информации может остаться в невидимой для человеческого глаза части оптического спектра.

Ученые СПбГЭТУ "ЛЭТИ" разрабатывают технологию восстановления поврежденных архивных материалов, используя гиперспектральный сканер. Новая методика позволит значительно повысить информативность плохо сохранившихся исторических документов.

Гиперспектральный сканер отличается от обычного офисного сканера тем, что позволяет получать изображения объекта не в трех цветных каналах: красном, зеленом и синем, а в 224 каналах видимого и инфракрасного диапазона. Таким образом каждый пиксель сканируемого изображения несет в десятки раз больше информации об исследуемом объекте. Эти данные позволяют проводить более точный анализ различных объектов. Например, гиперспектральные системы активно используются для зондирования земной поверхности со спутника.

"Оказалось, что такие устройства также очень хорошо подходят для анализа старых документов. Например, сейчас мы сфокусировались на анализе и восстановлении поврежденных архивных материалов с помощью гиперспектрального сканера, который был приобретен вузом около года назад", - рассказывает заместитель завкафедрой Телевидения и видеотехники СПбГЭТУ “ЛЭТИ” по научной работе Павел Баранов.

Ученые адаптировали сканер к работе с изображениями документов в различных диапазонах. Для этого нужно было выявить ключевые и наиболее значимые спектральные каналы, которые фиксируют плесень, чернила или просто бумагу. Затем проводится аналитическая работа по отбору информации, содержащей архивную и историческую значимость. Методика разработана на основе предыдущего опыта ученых ЛЭТИ по применению гиперспектрального анализа в криминалистике, в определении подлинности документов и в диагностике рака.

"При работе с архивными документами возникают различные задачи: научные исследования исторических документов, обработка запросов населения и другие. Для эффективного решения этих задач требуется автоматизация процесса формирования и анализа гиперспектральных изображений. Мы разрабатываем гиперспектральный аппаратно-программный комплекс, который позволит значительно ускорить существующие технологические процессы и повысить их эффективность, а также обнаружить информацию недоступную для методов, применяемых в архивном деле сегодня” - поясняет Павел Баранов.

На данный момент интерес к разработке проявил Архивный комитет Санкт-Петербурга: уже заключено пятилетнее соглашение о взаимном сотрудничестве между вузом и региональным ведомством. Согласно документу, на базе Архивного комитета Санкт-Петербурга будет организована лаборатория, в которой на основе методов, разработанных учеными ЛЭТИ, будут проводиться работы по восстановлению текстов, оценки степени их поражения биологическими агентами и необходимости дезинфекции.

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