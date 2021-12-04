Россия работает над созданием водородного экспорта вместо газа

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4 декабря 2021, 10:35

Китайская нефтегазовая компания вложила 0,5 млрд долларов в строительство завода по производству водорода на солнечной энергии. Предприятие будет построено на территории Синьцзяна и сможет производить до 20 тысяч тонн «зелёного водорода».



Такой проект значительно улучшит экологическую ситуацию в Китае. Выбросы углекислого газа в атмосферу сократятся на 485 тысяч тонн в год. К 2025 году власти Поднебесной планируют построить несколько сотен водородных заправочных станций. Водород - один из главных источников топлива в безуглеродной экономике страны. Через 40 лет власти Поднебесной хотят довести долю водорода в энергобалансе государства до 20%.



Россия имеет большие преимущества по развитию водородной энергетики. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что отечественные специалисты активно работают над получением водородного топлива. Не исключено, что в дальнейшем страна сможет поставлять зелёный водород по трубопроводам в другие страны.



Эксперты отмечают, что водородная энергетика находится ещё только на стадии зарождения. Российское преимущество заключается в наличии больших запасов природного газа, из которого можно производить водород.

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