Новая тест-система сократит число испытаний лекарств на животных

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30 ноября 2021, 19:10 Источник: Национальная научная сеть, nsnet.ru

Российские ученые разработали новую тест-систему на основе листьев растений.



Подбор эффективной модели тестирования нанофармацевтических препаратов — сложнейшая задача. Тест-система должна быть похожа на часть организма, на которую нацелена, а также быть доступной для наблюдений за действием вещества. Существующие платформы на основе клеточных и тканевых структур не могут отразить всю сложность живого организма. Поэтому ученые активно используют микрофлюидические чипы, имитирующие сосудистую систему. Однако по составу и физических параметрам они далеки от реальных биологических объектов, требуют долгой и дорогостоящей подготовки и могут искажать результаты исследований.



Ученые из Международного научного центра SCAMT Университета ИТМО разработали новую тест-систему на основе листа шпината. Каркас устройства представляет собой проводящую сеть листа, из которой удалены все клеточные компоненты, кроме самих стенок. Платформа полностью состоит из целлюлозы и совпадает по диаметру и разветвлению с структурой артериол и капилляров в мозгу человека. Это позволяет использовать ее для тестирования как традиционных, так и нанофармацевтических препаратов.



Разработка поможет значительно сократить количество испытаний на животных.



Ученые испытали тест-систему на модели тромбоза. В тестовые сосуды платформы авторы помещали модельный тромб. Затем с помощью магнитного поля они направляли в закупоренную зону наночастицы с лекарственным препаратом, активизирующим растворение сгустка. Так им удалось успешно избавиться от тромба и продемонстрировать эффективность платформы. Теперь ученые планируют заселить целлюлозные каркасы человеческими клетками, чтобы тест-система стала еще более правдоподобна.

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