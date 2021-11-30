Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит и тех, кто ранее привился не «Спутником V»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина обеспечит защиту и тем, кто ранее был привит от коронавируса нового типа не "Спутником V".
Александр Гинцбург в рамках разговора с представителями СМИ подчеркнул, что назальная вакцина с большой долей вероятности будет хорошо работать, если человек был ранее привит работающими препаратами, которые дают антитела.
Напомним, в середине октября текущего года стало известно, что Министерство здравоохранения РФ позволило проведение клинических испытаний вакцины против коронавирусной инфекции в форме спрея.
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