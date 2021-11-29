Березовая кора поможет медицине

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29 ноября 2021, 20:17 Источник: nsnet.ru

Российские ученые разработали антибактериальное соединение на основе бетулина — вещества из коры березы.

Вещество, благодаря которому стволы берез имеют белую окраску — бетулин, обладает многими полезными свойствами. Например, он оказывает противовоспалительное, противоопухолевое, противопаразитарное и противовирусное действие. При этом бетулин содержится в древесной коре, из которой легко извлекается. Однако лекарства на основе бетулина пока не разработаны. Дело в том, что он плохо усваивается организмом. Поэтому для достижения нужного эффекта пришлось бы использовать слишком большие концентрации вещества, что чревато различными побочными эффектами.

Группа ученых из Института нефтехимии и катализа УФИЦ РАН (г. Уфа), Марийского государственного университета (г. Йошкар-Ола), ИТЭБ РАН и ИБК РАН (г. Пущино) предложили химическую модификацию бетулина, что позволило увеличить биодоступность вещества, сохранив его безопасность для клеток животных и человека. Создание подобных антимикробных соединений на основе доступных природных агентов и их направленная модификация может позволить эффективно бороться с проблемой антибиотикорезистентности бактерий.

Химики и биологи предложили несколько вариантов химической структуры этих соединений. Все они эффективно подавляли рост бактерий кишечной палочки.

«Бактерии постепенно вырабатывают резистентность к существующим антибиотикам, однако мы можем бороться с этим явлением, химически модифицируя вещества. Соединение, разработанное нашим большим коллективом, показало хорошую антимикробную активность и потенциально перспективно в качестве лекарства», — рассказал Михаил Дубинин, доцент кафедры биохимии, клеточной биологии и микробиологии Марийского государственного университета.

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