Гинцбург заявил, что у подростков выделяется больше антител после прививки от COVID-19, чем у взрослых

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27 ноября 2021, 12:24 Источник: Россия-1

шприц, pixabay.com

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в субботу заявил, что антител у подростков после прививки от COVID-19 детской вакциной, вырабатывается больше, чем у взрослых людей.



Александр Гинцбург уточнил, что дети при получении вакцины, которая разведена фактически в пять раз, реагируют по уровню образования защитных антител в несколько раз лучше, чем взрослое население.

По словам учёного, нежелание некоторых родителей привить своего ребенка от коронавирусной инфекции является преступлением. Гинцбург призвал тех, кто любит своих сыновей и дочерей, ещё раз задуматься об их судьбе в период пандемии.

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