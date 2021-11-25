Ученые создали технологию бесконтактной очистки промышленного оборудования

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25 ноября 2021, 21:45 Источник: Национальная научная сеть, nsnet.ru

Фото: depositphotos.com

В обычных условиях, чтобы очистить труднодоступные участки промышленного оборудования, приходится либо останавливать все производство, либо направлять ультразвуковые волны повышенной мощности одновременно в разных направлениях, «наугад». В других случаях необходимо устанавливать большое количество мощных датчиков или использовать токсичные химические средства, наносящие урон окружающей среде.

Ученые Университета Хельсинки и Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) совместно с финской компанией Altum Technologies Oy разработали технологию бесконтактной очистки от загрязнений сложного промышленного оборудования (трубопроводов, теплообменников, технических резервуаров).

Новый метод очистки оборудования с использованием ультразвуковых волн позволяет сфокусировать сигнал и, таким образом, оптимизировать очистку. Соответственно, оборудование очищается лучше: максимально аккуратно, точно, качественно, экологически безопасно, менее энергоемко и, как следствие, более экономично.

Создавая новую технологию, ученые использовали метод обработки сигналов с обращением времени, разработанный французским физиком Матиасом Финком в начале 1990-х годов. Данный метод широко применяется в медицине (визуализации внутренних органов, лечении почечнокаменной болезни, гипертермии мозга), в неразрушающем контроле технических объектов и узлов, в частности, сетей связи и электроснабжения. Ученые Университета Хельсинки и УрФУ первыми применили метод Финка для ультразвуковой очистки сложных промышленных объектов и оборудования от загрязнений.

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