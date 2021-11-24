Разработан биочип для экспресс-диагностики инсульта

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24 ноября 2021, 14:22 Татьяна САВКИНА Источник: nsnet.ru

Успешное оказание медицинской помощи зависит от того, насколько быстро врач сможет выявить инсульт.

Сосудистые нарушения головного мозга являются одними из самых распространенных заболеваний системы кровообращения с летальным исходом. Зачастую решение о госпитализации проводится врачами на выезде по косвенным признакам (например, боль в голове или нарушение речи), которые не всегда свидетельствуют об инсульте.

Современные системы диагностики инсультов в основном представлены большими стационарными приборами. Разработанный биочип представляет собой компактное устройство, внутри которого расположена чувствительная матрица.

«Мы разработали прототип биочипа для выявления маркерных белков в образцах крови, которые сигнализируют о рисках для здоровья. Определенная концентрация веществ, выделяющихся у человека при стрессе, является показателем того, что произошел инфаркт или инсульт. Анализ проводится по образцам крови пациента. Результат будет получен в течение получаса, что гораздо быстрее традиционных анализов крови», - рассказал заведующий кафедрой микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Виктор Лучинин.

Проведены испытания нового прибора, описан принцип его работы и методика применения. В перспективе разработка может использоваться как простое и дешевое средство диагностики нарушений головного мозга как в больницах, так и в домашних условиях.

Созданный чип является одним из проектов большой научной работы ученых ЛЭТИ по разработке систем экспресс-диагностики хронических заболеваний на основе анализа массивов белков-маркеров в биологических жидкостях с помощью биочипов. Работы проводятся совместно с Центром доклинических и трансляционных исследований ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава РФ (Петербург).

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