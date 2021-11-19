Новый стандарт повысит точность приборов для сердечной диагностики

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19 ноября 2021, 12:37 Источник: Национальная научная сеть, nsnet.ru

Фото: pixabay.com

По данным ВОЗ, нарушениями сердечного ритма страдает каждый третий кардиологический больной.



Для разработки средств и методов диагностики таких нарушений используются базы записей электрокардиограмм (ЭКГ), которые содержат упорядоченную и оцифрованную информацию о пациентах с различными нарушениями сердечного ритма. Эти данные являются эталоном, который помогает приборам верно определять, имеет человек кардиологические отклонения или нет.



Сегодня в мире активно используются несколько зарубежных баз записей ЭКГ для обеспечения правильной работы приборов и алгоритмов диагностики. Однако в последнее десятилетие значительное развитие получили технологии ЭКГ высокого разрешения, для которых ранее отсутствовала база проверенных данных.



Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно с НМИЦ им. В. А. Алмазова создали верифицированную базу синхронных записей внешних и внутренних показателей сердечного ритма больных людей для повышения точности современных аналитических систем диагностики различных отклонений в работе сердца.



База записей сформирована на основе многолетнего сбора обезличенной информации у пациентов НМИЦ им. В.А. Алмазова и имеет открытый доступ для любого исследователя. В документе зафиксирован возраст, пол и диагноз пациента, все данные структурированы по видам нарушений.



«Наша база данных важна, прежде всего, исследователям и инженерам, которые разрабатывают новые алгоритмы и оборудование для диагностики опасных нарушений сердечного ритма. Мы уже получили государственную регистрацию для базы данных в России и сейчас планируем сделать то же самое в США» – отметил заведующий кафедрой биотехнических систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Зафар Юлдашев.



Исследования находятся в русле одного из приоритетных R&D-направлений СПбГЭТУ «ЛЭТИ» «Портативные медицинские системы и комплексы» и проводились при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

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