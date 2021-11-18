Изучено влияние аномальных температур на экономику российских регионов

Аргументы Недели → Наука 13+

18 ноября 2021, 21:11 Татьяна САВКИНА Источник: nsnet.ru

Ученые разработали методику оценки влияния жарких и холодных дней на экономику в зависимости от их продолжительности. Такое исследование проведено впервые. Источниками информации послужили данные Росстата и Росгидромета за 2000-2015 годы.

Ученые Гисенского университета имени Юстуса Либиха, Лейбниц-Института исследований Восточной и Юго-Восточной Европы (Германия) и Уральского федерального университета проанализировали, как чрезмерно высокие и низкие температуры, а также осадки влияют на экономическую активность, занятость, распределение доходов и миграцию в регионах России.

Опираясь на статданные, исследователи, в частности, установили, что последовательность не менее чем трех чрезвычайно жарких дней (когда среднесуточная температура поднимается выше +25°C) снижает валовый региональный продукт на душу населения. Десять дополнительных жарких дней в году приводят к падению валового регионального продукта на душу населения почти на 2%, что является ощутимым уроном. В то же время отдельные знойные дни заметного влияния на региональную экономику не оказывают. Это заключение относится как к бедным, так и к обеспеченным регионам.

Несколько последовательных жарких дней переносятся людьми и экономикой тяжелее, чем один еще более жаркий. А вот краткосрочные и долгосрочные низкие температуры (ниже -23°C) и сильные осадки в основном не оказывают влияния ни на региональный валовый продукт, ни на распределение доходов.

С одной стороны, относительно большое количество холодных дней дает России преимущество перед другими странами мира. С другой — за 20 лет, с 1995 по 2015 годы, среднее количество дней с температурой выше +25°C удвоилось. Рост наблюдался в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Темп увеличения среднегодовой температуры в 2,5 раза выше, чем в мире в целом. В связи с нарастанием глобального потепления эта тенденция, скорее всего, сохранится. Значит, будет деградировать зона вечной мерзлоты, участятся серьезные наводнения и засухи.

В итоге территорий, благоприятных для жизни и производства, станет меньше, а бедных регионов, не имеющих собственных ресурсов для адаптации к последствиям глобального потепления — все больше. Это поставит перед федеральными властями задачу обеспечивать такие регионы дополнительной сезонной помощью, а также активнее поддерживать занятость населения, в первую очередь в форме переобучения.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости