Университеты Южного Урала объединяют усилия, чтобы решать масштабные задачи

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17 ноября 2021, 14:38 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото: пресс-служба министерства науки и высшего образования Российской Федерации

Тренд на межвузовское сотрудничество укрепит строительство межуниверситетского кампуса.

В рамках рабочей встречи министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудили развитие высшего образования и научных организациях в регионе.

Алексей Текслер сообщил, что бюджетом на 2022 год значительно увеличены средства на развитие образования и науки. Еще одно важное направление работы — объединение усилий южноуральских вузов для решения масштабных задач и разработки инновационных проектов. В регионе создан консорциум, в который вошли ЮУрГУ, ЧелГУ, МГТУ им. Носова и ЮУГМУ.

Укрепить тренд на сотрудничество поможет межуниверситетский кампус, который планируют возвести в Челябинской области. Проект предусматривает строительство объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры с созданием около 5000 мест для размещения и проживания студентов, научно-педагогических работников и научных сотрудников.

Кроме этого, ученые региона участвуют в работе Уральского межрегионального научно-образовательного центра.

Итогом встречи стала договоренность о рабочем визите Валерия Фалькова в Челябинскую область.

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