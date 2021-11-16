Разработан рентген для диагностики внутренних органов у младенцев

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16 ноября 2021, 21:49 Татьяна САВКИНА Источник: nsnet.ru

Согласно медицинским критериям, жизнеспособными являются недоношенные дети массой тела от 500 граммов.

Ежегодно в результате самопроизвольных преждевременных родов и планового искусственного прерывания беременности на поздних сроках недоношенными появляются на свет около 10% новорожденных.

Такой ребенок может уместиться на ладони взрослого человека и на момент рождения имеет целый ряд заболеваний. Одним из наиболее опасных недугов является неполное расправление легочной ткани на ограниченном участке и во всем легком.

Разработанный учёными СПбГЭТУ «ЛЭТИ» портативный рентгенодиагностический комплекс для неонатологии позволит сделать диагностику заболеваний новорожденных более эффективной и менее опасной.

Рентгенография таким детям должна осуществляться не в стационарных рентгеновских кабинетах, а в реанимационных отделениях, палатах интенсивной терапии или, в отдельных случаях, – во время транспортировки новорожденного из роддома в перинатальный центр.

Понизить уровень радиационной нагрузки на уязвимых новорожденных и медицинский персонал позволит проект «Рентгенодиагностический комплекс для неонатологии в неспециализированных условиях», представленный учеными из СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно со специалистами ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова».

На данном этапе реализации идут финальные работы по созданию нового эргономичного корпуса аппарата. Далее планируется разработка бизнес-плана и плана коммерциализации проекта.

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