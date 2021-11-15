Разработан солнечный коллектор для экологичного отопления домов и квартир

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15 ноября 2021, 20:30 Татьяна САВКИНА Источник: nsnet.ru

Фото: © НГТУ

Устройство позволяет значительно снизить выброс углекислого газа в атмосферу.

Аспиранты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) разработали солнечный коллектор для горячего водоснабжения и отопления домов с помощью солнечной энергии.

Солнечный коллектор — это устройство, которое дает отопление за счет солнца. На крыше или стене устанавливается теплоприемник. В коллекторе нагревается специальная пластина с теплоносителем (антифризом).

Коллектор может на 100% заменить газовое или печное оборудование при достаточной площади теплоприемника.

Как рассказала разработчик, основательница проекта «Наше солнце», участник Школы коммерциализации технологий НГТУ Валентина Хорева, для отопления дома в 100 м² площадь коллектора должна составлять 2—8 м², в зависимости от количества жильцов. «Это не основной источник тепла, а ресурсосберегающий. Например, если у вас частный дом, то зимой отапливать его очень дорого. Если хочется сэкономить, то можно поставить коллектор. Оптимальное сочетание технологии и материалов и оптимальная цена. Плюс нашей разработки именно в удешевлении и повышении эффективности солнечного коллектора».

Разрабатываемый в НГТУ НЭТИ солнечный коллектор будет значительно дешевле зарубежных аналогов, но при этом не менее эффективный. Еще один плюс проекта «Наше солнце» заключается в ремонтопригодности. Любой пользователь солнечного коллектора сможет самостоятельно отремонтировать установку. Это также позволяет повысить экологичность.

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