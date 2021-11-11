Наночастицы серебра помогут защитить от COVID-19

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11 ноября 2021, 14:18 Источник: Национальная научная сеть, nsnet.ru

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Международный коллектив ученых, в который вошли химики Томского политехнического университета, предложил использовать средство на основе наночастиц серебра для защиты медработников от COVID-19.



Арговит используется для профилактики и лечения синдрома диабетической стопы и ряда других болезней человека и животных. Так как препарат уже показал свою высокую эффективность в борьбе с бактериями и вирусами, ученые предположили, что он может помочь и от COVID-19.



Исследование в больнице мексиканского города Тихуана проводилось в течение девяти недель весной 2020 года. В нем участвовали две группы медработников. В первой 114 сотрудников дважды в день полоскали нос и горло раствором с наночастицами серебра. Во второй группе 117 человек этого не делали. Обе группы при этом использовали стандартные для ковидного госпиталя средства индивидуальной защиты.



Испытания показали, что среди медиков, использовавших препарат, доля заболевших составила всего 1,8%. Среди не использовавших — 28,2%.



«Наша конечная цель — это использование препарата уже в терапии и, конечно, в нашей стране. На базе медицинского института Северо-Кавказской государственной академии в городе Черкесске этим летом было проведено исследование препарата с добровольным участием 92 больных COVID-19 в легкой и среднетяжелой форме. Они все проходили стандартную терапию для этого заболевания, но дополнительно в схему лечения были включены ингаляции с нашим препаратом дважды в сутки. Полученные данные свидетельствовали о повышении эффективности терапии при включении препарата наносеребра в комплексные схемы лечения COVID-19, по крайней мере при легких и незапущенных формах заболевания. Сроки лечения сокращались в среднем на четыре дня», — добавляет Алексей Пестряков, соавтор исследования.

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