Президент РАН Сергеев: Сегодня стоит сложнейшая задача – сделать так, чтобы одаренные ребята не уехали

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10 ноября 2021, 16:28

Фото: Global Look

Несмотря на объявленный на всю страну Год науки и технологий, финансирование ряда важных научно-технических программ снова отложено. Президент РАН Александр Сергеев рассказал "АН" о том, что волнует сообщество ученых.

Формально главный ученый страны отметил два главных события в уходящем году в мире науки. Это возрождение российского общества «Знание» и открытие Национального Центра физики и математики в большом Сарове. Как отметил Сергеев, если это не уйдёт в работу для галочки, то будет здорово и полезно для страны.

Тем не менее есть и важные вопросы, требующие проработки. В стране должна быть система подготовки научно-технической элиты, должны быть места, где учиться очень трудно. «Я много общаюсь с преподавательским составом. Есть неудовлетворённость теми социальными лифтами, траекториями, которые должны приводить одарённых и мотивированных ребят в эту научно-техническую элиту. А ведь в 2030-е годы они придут на командные должности в стране, в науке, в образовании, в технологии. И сегодня сложнейшая задача стоит: как отобрать таких, как вывести на эту траекторию, как сделать, чтобы они не уехали, не ушли в торговлю, не свернули с пути», - сказал президент РАН. На что еще обратил внимание Александр Сергеев? Читайте в материале «АН».

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