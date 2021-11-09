Ричард Брайс Гувер: Во Вселенной существует биологическая жизнь

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9 ноября 2021, 11:46

Бывший руководитель департамента астробиологии NASA Ричард Брайс Гувер, изучавший долгое время Космос, параллельно с российским академиком Алексеем Розановым обнаружили следы жизни на упавших метеоритах.



В некоторых метеоритах были найдены останки диатомовых водорослей. Они очень похожи на земные. Также обнаружены бактерии, которые окаменели задолго до того, как метеориты упали на Землю. Ричард Брайс доказывает, что во Вселенной существует биологическая жизнь. На Землю она могла быть принесена с древних планетных систем. Отдельное внимание учёный уделял Луне. По его мнению, спутница Земли в скором времени станет международной станцией.



Гувер особо впечатлён результатами работ российских учёных Алексея Розанова, Эрика Галимова и других, и надеется, что натянутые отношения между Вашингтоном и Москвой не скажутся на науке. Учёные заинтересованы в усилении контактов и постоянном сотрудничестве. Интересы человечества должны быть вне политики, считает Гувер.

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