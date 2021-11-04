В Челябинске создана лаборатория, объединяющая молодых ученых

Аргументы Недели → Наука 13+

4 ноября 2021, 09:46 Татьяна Михайлова

Фото из архива редакции газеты «Южноуральская панорама», автор Вячеслав Шишкоедов

Подразделение будет заниматься двигательными установками для масштабного космического проекта.

К 2024 году в России планируется создать 900 молодежных лабораторий. Их будут открывать в рамках национального проекта «Наука и университеты». Согласно условиям, руководители и не менее 60% сотрудников таких коллективов должны быть моложе 39 лет.

С июля по сентябрь среди научных организаций и вузов страны велся отбор. Заявки от участников научно-образовательных центров мирового уровня прошли экспертизу Российской академии наук. Конкурсная комиссия определила свыше 80 победителей, в которых будут открыты 120 молодежных лабораторий. Первые из них начали работу с октября.

Одна из молодежных лабораторий создана в Южно-Уральском государственном университете (Челябинск). Она действует на базе подразделения в НОЦ «Аэрокосмические технологии» центра ракетно-космической техники имени В. П. Макеева. Руководителям научно-исследовательской лаборатории ЮУрГУ назначен молодой ученый, кандидат технических наук Юрий Капелюшин. Сейчас ведется набор сотрудников, их средний возраст составит около 35 лет.

Молодежная лаборатория ЮУрГУ займется изучением процессов в двигательных установках для многоразовых ракет-носителей. Юрий Капелюшин прокомментировал, что лаборатория включена в технологический проект программы деятельности Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Передовые производственные технологии и материалы». Он направлен на исследования, разработку и создание демонстраторов двигательной установки с центральным телом, системы управления и контроля с искусственным интеллектом ракетно-космического комплекса с полностью многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем и универсальной космической платформой.

Как отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, исследования, которые будут проводить молодежные лаборатории, укомплектованные современным оборудованием, позволят правительству эффективно реализовывать новые стратегические инициативы. На создание и содержание лабораторий с 2021 по 2023 годы будет направляться по 1,8 миллиарда рублей ежегодно.

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