Найден новый способ «разрушать» нефтяные отходы

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3 ноября 2021, 21:53 Татьяна САВКИНА Источник: ng.ru

Биосорбент впервые создан на основе отходов целлюлозно-бумажного производства.

Ежегодно в России добывают более 500 млн тонн нефти. В результате технологических потерь при добыче, транспортировке, переработке углеводородов, аварийных ситуаций происходит загрязнение окружающей среды. Экологи Пермского Политеха разработали технологию, которая поможет эффективно очистить почву и воду от «черного золота» и его продуктов. Создание биосорбентов для эффективного «разрушения» нефтяных загрязнений на основе отходов производства сейчас особенно актуально. В исследованиях использовано волокно, которое образуется на целлюлозно-бумажных предприятиях. В данный момент эти отходы накапливаются и занимают большие территории.

По словам исследователей, сейчас используют различные биосорбенты на основе природных (торф, перлит, керамзит) и искусственных материалов (полипропилен, тефлон). Большой интерес вызывает использование в качестве «разрушителей» нефти отходов производства и нефтеокисляющих микроорганизмов. Разработка ученых Пермского Политеха позволит решить сразу две задачи: очистить воду и почву от углеводородов и сократить объем накопленных отходов целлюлозно-бумажных предприятий.

Экологи уже получили опытные образцы нового нефтебиосорбента. Продукт прост в применении, нетоксичен для человека и окружающей среды.

Новый биосорбент будет полезен для внедрения на предприятиях нефтегазового сектора и в компаниях, которые специализируются на очистке почвы и воды от нефти и нефтепродуктов.

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