Новый подход к качеству железных дорог

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1 ноября 2021, 14:58 Татьяна САВКИНА Источник: nsnet.ru

В России, как и в других странах со схожим климатом, железные дороги работают в зимних условиях большую часть года.

В суровых погодных условиях необходимо как можно чаще проверять состояние рельсового пути, а именно размер стыковых зазоров.

Используемые сегодня оптические системы не способны замерить занесенные льдом и снегом зазоры, так как эта среда является для подобных систем непрозрачной.

Проект «Микроволновый датчик бесконтактного контроля стыкового зазора между звеньями рельсовой нити», реализуемый учеными кафедр радиотехнической электроники (РТЭ) и лазерных измерительных и навигационных систем (ЛИНС), позволит проводить измерения границ рельса вне зависимости от погоды. Разработка поддержана грантом конкурса молодежных инновационных проектов СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

«Для получения достоверной информации о состоянии стыковых зазоров необходимо использовать датчики, работающие в микроволновом диапазоне частот, для которых снег, лед, песок и мелкие частицы щебня являются прозрачными», – поясняет доцент кафедры лазерных измерительных и навигационных систем (ЛИНС) Роман Вадимович Шалымов.

Разработанная технология может быть востребована как при измерении стыковых зазоров между звеньями рельсовой нити, так при решении других задач, связанных с определением границ металлических объектов или расстояний между такими границами.

Новизна разработки заключается в обеспечении всепогодного и всесезонного режима работы микроволнового датчика, что является основным конкурентным преимуществом предлагаемого продукта.

На данный момент создан первый экспериментальный образец, подтверждающий работоспособность предложенной концепции и позволяющий оценить потенциальную точность предлагаемого решения.

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