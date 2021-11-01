Новый подход к качеству железных дорог

В России, как и в других странах со схожим климатом, железные дороги работают в зимних условиях большую часть года.
В суровых погодных условиях необходимо как можно чаще проверять состояние рельсового пути, а именно размер стыковых зазоров.
Используемые сегодня оптические системы не способны замерить занесенные льдом и снегом зазоры, так как эта среда является для подобных систем непрозрачной.
Проект «Микроволновый датчик бесконтактного контроля стыкового зазора между звеньями рельсовой нити», реализуемый учеными кафедр радиотехнической электроники (РТЭ) и лазерных измерительных и навигационных систем (ЛИНС), позволит проводить измерения границ рельса вне зависимости от погоды. Разработка поддержана грантом конкурса молодежных инновационных проектов СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
«Для получения достоверной информации о состоянии стыковых зазоров необходимо использовать датчики, работающие в микроволновом диапазоне частот, для которых снег, лед, песок и мелкие частицы щебня являются прозрачными», – поясняет доцент кафедры лазерных измерительных и навигационных систем (ЛИНС) Роман Вадимович Шалымов.
Разработанная технология может быть востребована как при измерении стыковых зазоров между звеньями рельсовой нити, так при решении других задач, связанных с определением границ металлических объектов или расстояний между такими границами.
Новизна разработки заключается в обеспечении всепогодного и всесезонного режима работы микроволнового датчика, что является основным конкурентным преимуществом предлагаемого продукта.
На данный момент создан первый экспериментальный образец, подтверждающий работоспособность предложенной концепции и позволяющий оценить потенциальную точность предлагаемого решения.
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