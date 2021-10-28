О результатах исследований нобелевских лауреатов расскажут южноуральцам

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28 октября 2021, 08:33 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

28 октября состоится очередной выпуск ток-шоу «Разберем на атомы», организатором которого является Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Челябинска.

В этот раз темой мероприятия станет тепло. Ведущий научный сотрудник биофизической лаборатории Уральского научно-практического центра радиационной медицины, участник и соруководитель международных научных проектов Евгения Толстых расскажет слушателям о том, как живые организмы чувствуют температуру. Напомним, что за исследование этой темы Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян получили Нобелевскую премию по медицине.

Директор Группы компаний ПСО, эксперт в области современных отопительных систем Игорь Панасюк в своем выступлении представит инновационные разработки своей компании, ставшей резидентом «Сколково», а также расскажет о новейших технологиях в области производства систем отопления.

Еще одним спикером ток-шоу станет Наталья Денисова. Автор путеводителя «Челябинская область. Здесь сбываются мечты», краевед-любитель эксперт по коммуникациям, заместитель генерального директора АО «ОАС» поведает о путешествиях по Южному Уралу.

Онлайн-трансляция мероприятия пройдет во «ВКонтакте» (https://vk.com/video-24164973_456239160?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link), начало в 19 часов.

Добавим, что научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы» — это проект сети ИЦАЭ. Каждый выпуск имеет отдельную тему, которой три эксперта посвящают свои мини-лекции. Информационным партнером проекта выступает медиахолдинг «Гранада Пресс».

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