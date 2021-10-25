Вещества, выделенные из лосося, помогут при лечении деменции

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25 октября 2021, 19:01 Источник: Национальная научная сеть nsnet.ru

Фото: faunistics.com/losos

Нейродегенеративные заболевания, к которым относятся болезни Альцгеймера и Паркинскона, в последние годы охватывают все большее число людей.



Согласно данным ВОЗ, деменции, вызываемой этими болезнями, подвержено около 50 млн. человек в мире. При нейродегенеративных заболеваниях воспаляется нервная ткань. На это, в свою очередь, реагируют иммунные клетки, из-за чего воспаление усиливается. Следовательно, потенциальным путем лечения нейродегенеративных заболеваний является разработка противовоспалительных средств.



Российские ученые выявили противовоспалительное действие двух производных жирных кислот, выделенных из лосося. Исследование показало, что вещества эффективно борются с причинами воспаления нервной ткани.



Эти вещества также могут восстанавливать активность нервных клеток и, следовательно, могут быть использованы для терапии нейродегенеративных заболеваний.



Полученные результаты открывают широкие перспективы использования этих соединений для лечения и профилактики нейродегенеративных заболеваний



В дальнейшем планируется детальное исследование на опытных животных.

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