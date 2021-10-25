Челябинская область усилила позиции в рейтинге научно-технического развития

Согласно рейтингу, составленному на основе исследования РИА «Новости», Челябинская область улучшила свою позицию в общероссийском рейтинге на 2 пункта. Регион расположился на 17 месте по стране, и на 3 в УрФО.
Добавим, что среди субъектов УрФО лидирующую позицию занимает Свердловская область (9 место по стране). Второе место заняла Тюменская область (11 место). Замыкает рейтинг Курганская область, оказавшаяся по итогам прошлого года на 55 месте.
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