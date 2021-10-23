Усилен эффект применения антиоксидантов

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23 октября 2021, 14:43 Татьяна САВКИНА Источник: nsnet.ru

Один из главных научных интересов сегодня — разработка лекарств против заболеваний, где окислительный стресс играет ключевую роль.

Это, прежде всего, гипоксия, атеросклероз, артериальная гипертензия, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера и Паркинсона, ишемический инсульт, а также воспалительные заболевания глаз.

В современном мире много факторов, нарушающих баланс в организме человека. Сильнее всего на нас влияют неправильное питание, плохая экология и возрастные изменения. Вызванные ими химические процессы приводят к появлению в клетках организма свободных радикалов, что приводит к окислительному стрессу. Именно его называют основной причиной многих заболеваний, с которыми борются сегодня наука и медицина.

На помощь клеткам приходят антиоксиданты — вещества, замедляющие процесс окисления и образования радикалов. Однако разработать препарат для офтальмологии оказалось не так-то просто, тк доставка лекарств во внутренние глазные структуры представляет собой серьезную проблему из-за их ограниченной проницаемости.

Научная группа кафедры энзимологии химического факультета МГУ совместно с биологическим факультетом, НМИЦ ГБ им. Гельмгольца, НИТУ «МИСиС» и Университетом Северной Каролины представила эффективный способ терапии воспалительных заболеваний глаз. Испытания показали, что наночастицы на основе фермента лучше проникают во внутренние структуры глаза, дольше сохраняют активность и не обладают токсическим эффектом.

На данный момент разработка успешно прошла доклинические испытания. После завершения клинической фазы новый препарат будет представлен на рынке глазных препаратов с эффективным противовоспалительным лекарственным средством.

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