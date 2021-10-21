Химики открыли соединение, способное «включаться» под действием лазера

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21 октября 2021, 20:03 Татьяна САВКИНА Источник: nsnet.ru

Полученное вещество позволит точнее и безопаснее воздействовать на клетки организма.

Проблема управляемого влияния препаратов на человеческий организм сегодня активно исследуется в фотофармакологии — области фармацевтики, изучающей вещества, изменяющие свою активность под действием света.

Ученые из СПбГУ вместе с исследователями из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН и Научно-исследовательского центра экологической безопасности РАН разработали новое органическое соединение, биологическая активность которого увеличивается под влиянием лазера.

Как правило, фотофармакологические агенты состоят из лекарства и фотоактивного переключателя, который его активирует. Впервые ученые получили соединение, выполняющее обе функции одновременно. Под воздействием лазера часть молекулы вещества буквально поворачивается, меняя таким образом форму и строение всей молекулы в пространстве, что приводит к усилению биологических свойств.

У каких-то веществ биологическая активность увеличивается совсем немного, а для других активность возрастает до 90–95 % — это очень большой прирост, который указывает на влияние вещества-заместителя в структуре молекулы. Потенциально это можно использовать для решения задач персонализированной медицины, которая учитывает особенности каждого человека и подбирает оптимальные дозы и длительность воздействия вещества.

Полученное химиками вещество может найти свое применение в офтальмологии, лечении нейродегенеративных заболеваний (например, болезни Альцгеймера) и других областях медицины.

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