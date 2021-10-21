Химики открыли соединение, способное «включаться» под действием лазера

Полученное вещество позволит точнее и безопаснее воздействовать на клетки организма.
Проблема управляемого влияния препаратов на человеческий организм сегодня активно исследуется в фотофармакологии — области фармацевтики, изучающей вещества, изменяющие свою активность под действием света.
Ученые из СПбГУ вместе с исследователями из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН и Научно-исследовательского центра экологической безопасности РАН разработали новое органическое соединение, биологическая активность которого увеличивается под влиянием лазера.
Как правило, фотофармакологические агенты состоят из лекарства и фотоактивного переключателя, который его активирует. Впервые ученые получили соединение, выполняющее обе функции одновременно. Под воздействием лазера часть молекулы вещества буквально поворачивается, меняя таким образом форму и строение всей молекулы в пространстве, что приводит к усилению биологических свойств.
У каких-то веществ биологическая активность увеличивается совсем немного, а для других активность возрастает до 90–95 % — это очень большой прирост, который указывает на влияние вещества-заместителя в структуре молекулы. Потенциально это можно использовать для решения задач персонализированной медицины, которая учитывает особенности каждого человека и подбирает оптимальные дозы и длительность воздействия вещества.
Полученное химиками вещество может найти свое применение в офтальмологии, лечении нейродегенеративных заболеваний (например, болезни Альцгеймера) и других областях медицины.
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