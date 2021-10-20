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В МГУ представили первого российского шагающего четырехногого робота

, 20:52 Источник: nsnet.ru

В МГУ представили первого российского шагающего четырехногого робота

Преимущество шагающих роботов в сравнении с колесными или гусеничными — способность передвигаться по широкому спектру поверхностей.

Пионером в области современных шагающих роботов была компания Boston Dynamics, которая в 2005 году представила робота BigDog. Сегодня в мире преобладают американские, европейские и китайские разработки, однако до сих пор не существовало ни одной подобной российской разработки.

Инженеры НИИ механики МГУ в течение двух лет с нуля полностью спроектировали и произвели шагающего робота - механику, приводы, электронику и программное обеспечение. Сегодня робот сделал первые шаги по коридорам Московского университета.

Вес робота составляет пятнадцать килограмм, общая мощность приводов - более трех киловатт. Компоненты корпуса изготовлены с помощью 3D печати анизотропными композитными материалами и алюминиевых сплавов для облегчения конструкции. Кинематика и ПО робота сейчас дорабатываются, и в скором времени готовое устройство будет доступно для научных групп, занимающихся робототехникой.

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