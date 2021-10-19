Правительство проинвестирует 5 млрд рублей в создание Национального центра физики и математики

Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
На создание Национального центра физики и математики (НЦФМ) в Сарове (Нижегородская область) будет направлено 5 млрд рублей.
Центр строится по поручению Президента. В создании НЦФМ принимают участие специалисты «Росатома», учёные из Российской академии наук, МГУ, Курчатовского института и других научных и образовательных организаций. Основой комплекса станут научно-исследовательские и испытательно-демонстрационные корпуса, передовые лаборатории, IT- и конгресс-центры, а также открывшийся 1 сентября учебный корпус филиала МГУ.
НЦФМ откроет новые возможности для проведения исследований мирового уровня, станет передовой площадкой для подготовки учёных высшей квалификации и укрепления научного потенциала страны.
В августе Правительство утвердило положение о совете по развитию центра. Эта структура, в частности, будет утверждать научную программу и программу развития центра, обеспечивать взаимодействие органов власти и научных организаций.
Завершить строительство планируется в 2025 году.
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