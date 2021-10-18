Новая разработка позволит будущим мамам наблюдать за плодом при помощи смартфона

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18 октября 2021, 21:13 Татьяна САВКИНА Источник: nsnet.ru

Молодые ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» предложили использовать новый метод контроля развития плода, основанный на принципе пассивной регистрации.

Сегодня мониторинг состояния плода осуществляется активными методами, одним из них является кардиотокография. Для проведения такой диагностики необходим высококвалифицированный персонал и дорогостоящее оборудование. Также, исследование не может проводиться в течение большого отрезка времени. Это стало одной из главных причин создания носимых систем длительного мониторинга. При развитии плода, его состояние может меняться очень быстро, и для своевременного выявления этих изменений необходимо использовать портативные системы удаленного мониторинга.

Повысить эффективность и облегчить процесс медицинского обслуживания пациенток призван проект «Разработка портативной системы контроля состояния плода».

Разработанный прибор представляет собой портативное устройство, с помощью которого происходит регистрация и обработка сигнала двигательной активности плода. Предлагаемый метод оценки текущего состояния плода обеспечивает длительный непрерывный мониторинг в неклинических условиях, а также позволит проводить наблюдение за плодом с сохранением привычного образа жизни будущей мамы.

Помещенное непосредственно на живот устройство с помощью датчиков пассивной регистрации фиксирует вибрации, вызванные движением плода, затем проводится первичная обработка сигналов и передача их на мобильные устройства или персональный компьютер. Далее на устройстве пациента проводится автоматическая обработка и анализ – формируются выходные данные, которые могут быть использованы для самостоятельного наблюдения изменений активности плода. Также эти данные могут быть использованы врачом для корректировки программы мониторинга, а также прогнозирования состояние здоровья пациентки и плода.

В настоящий момент научная группа работает над улучшением прототипа системы, добавлением новых каналов регистрации.

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