Функционирование МКС восстановлено после потери ориентации в пространстве

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15 октября 2021, 19:58 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Международная космическая станция (МКС) в пятницу на время потеряла ориентацию при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18". В ракетно-космической корпорации "Энергия" сообщили, что ориентация МКС была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала Главной оперативной группы управления РС МКС. Об этом же передало NASA со ссылкой на переговоры экипажа с Землей. Угрозы экипажу нет.

Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-18" в воскресенье, 17 октября, должен вернуться на Землю. На МКС находятся командир корабля космонавт Олег Новицкий, кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Впервые в космосе снимают кино.

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш, закрытие переходных люков между кораблем "Союз МС-18" и модулем "Наука" российского сегмента МКС запланировано 17 октября в период с 00:45 до 01:05 мск. Расстыковка корабля и МКС ожидается в 04:14, а в 07:36 - приземление спускаемого аппарата в 146 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

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