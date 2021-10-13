Ученые научились выявлять золото с помощью рентгеновского облучения

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13 октября 2021, 21:16 Татьяна Савкина Источник: Национальная научная сеть

На сегодня в России исчерпаны практически все известные месторождения с большой концентрацией золота.



Остальные источники, где сегодня ведется добыча, содержат низкую концентрацию драгоценного металла, который трудно и дорого извлекать. Поэтому сейчас добывающие компании ищут способы для снижения себестоимости золотодобычи.



Исследователи из Санкт-Петербургского электротехнического университета создали рентгеновскую систему, позволяющую находить даже небольшие концентрации золота в образцах руд.



«Сегодня в нашей стране разрабатывается большое количество месторождений пород, содержащих очень мало золота, примерно 1-2 грамма на тонну. Мы создали систему, которая позволяет анализировать золото в такой руде. При проведении геологоразведочных работ с помощью рентгеновского просвечивания определяется содержание золота в отдельных образцах, на основании чего можно оценить всё месторождение. Это позволяет золотодобытчику быстро определить, сколько ценного металла в руде и стоит ли тратить время и ресурсы», - рассказала аспирант кафедры электронных приборов и устройств СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Екатерина Холопова.

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