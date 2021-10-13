Российские ученые считают, что эффективность вакцинации могут повышать витамины

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13 октября 2021, 15:45 Источник: iz.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Исследователи пришли к выводу, что прием девяти видов БАДов после прививки может позволить добиться более высокого уровня антител. Они изучили более 6 тысяч научных работ и признали, что многим людям стоит дополнительно принимать микронутриенты. При этом в массовом назначении добавок после вакцинации эксперты смысла не видят.



Ученые из Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова совместно с коллегами из Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН с помощью компьютерных методов провели обзор содержания 6628 научных публикаций, посвященных влиянию витаминов и микроэлементов в организме пациента на эффективность прививок против инфекционных заболеваний, включая СOVID-19.



Они считают, что потребление человеком в достаточном количестве фолиевой кислоты, витаминов A, D, B12, а также цинка, железа, селена, марганца и омега-3-ненасыщенных жирных кислот может увеличивать титр антител после вакцинации, препятствовать недомоганию после прививки, а если человек всё же заразился, снижать тяжесть симптомов.



«Анализ реакции врожденного иммунитета против SARS-CoV-2 показал, что увеличение количества в организме витаминов А и D, марганца и цинка может быть полезным для усиления активности врожденного иммунитета против РНК вирусов. Эти и другие вещества могут иметь и непосредственный антивирусный эффект, препятствуя размножению вируса в культурах клеток», - сообщили авторы исследования.



Влияние микроэлементов на эффективность вакцинации специалисты объяснили их ролью в работе иммунитета. Например, витамин А влияет на синтез иммунными Т-клетками цитокинов — белков, регулирующих межклеточное взаимодействие. Кроме того, он может предотвращать аллергические реакции, а также косвенно воздействовать на активность В-лимфоцитов, которые производят иммунные антитела. Поэтому нехватка витамина А негативно отразится на работе приобретенного иммунитета, что напрямую связано с действием практически любой вакцины.



Витамин D регулирует деление Т-лимфоцитов, которые усиливают адаптивный иммунный ответ. Также он влияет на формирование B-лимфоцитов и цитокинов и воздействует на эффект от интерферонов — белков, которые выделяются в ответ на вторжение вирусов.

Фолиевая кислота (B12) и другие витамины группы В участвуют в энергетическом обмене и росте клеток. Нехватка этих веществ может привести к нарушению роста кровяных клеток, в том числе важных для нормальной работы иммунитета эритроцитов и лейкоцитов. Также фолиевая кислота влияет на рост лимфоцитов, концентрация которых определяет эффективность вакцинации.



Исследования подтвердили, что использование цинкосодержащих препаратов позволяет сократить длительность острых респираторных инфекционных заболеваний. Это объясняется тем, что ионы металла способствуют работе лимфоцитов. Также цинк задействован в экспрессии практических всех человеческих генов, поэтому, кроме других нарушений, его нехватка ослабляет и иммунитет.



Другие медицинские исследования показали, что восполнение дефицита железа во время вакцинации детей от различных патогенов усиливает реакцию их иммунитета на прививку. Кроме того, высокое содержание в организме гемоглобина (основным компонентом которого выступает железо) — маркер высокого уровня антител при вакцинации от дифтерии, коклюша и пневмококка. А омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, как показали исследования с участием беременных женщин, обеспечивают усиление специфического иммунитета после прививки против дифтерии и столбняка.



Ученые пришли к выводу, что иммунный ответ на вакцинацию у людей с нехваткой вышеперечисленных микроэлементов может быть недостаточно сильным. Поэтому в некоторых случаях прививку стоит сопровождать приемом биодобавок.



Эксперты отмечают, что полученные авторами исследования выводы еще предстоит проверить в клинических условиях.



Мы не знаем, смогут ли добавки решить проблемы, вызванные недостатком каких-то веществ. Так как сам этот недостаток может быть связан с какими-то еще заболеваниями, то есть недостаток микроэлементов — это не причина, а лишь маркер болезни, — подчеркнул Антон Барчук, директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета.



По его словам, принимать биологические активные добавки нужно только в случае дефицита микроэлементов и при наличии клинических показаний, в ином случае никакой пользы от этого не будет. Антитела возникают не от нутриентов, а в результате вакцинации, отметил эксперт.



Все вещества, перечисленные в научной статье, принимают преимущественно в форме биологически активных добавок, а не лекарств, обратил внимание доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенкий.



«Лекарственные средства проходят полный комплекс исследований, которые подтверждают безопасность данного вещества, а БАДы такой проверки не проходят», — подчеркнул специалист.





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