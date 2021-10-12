Российские ученые дали новый прогноз по заболеваемости COVID-19

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12 октября 2021, 11:54 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Число новых случаев инфицирований COVID-19 за сутки 11 октября достигло 29 409. Это стало рекордом с начала 2021 года. Математики из СПбГУ рассчитали, что к середине ноября количество новых случаев заражения коронавирусом в сутки может составить от 26,5 тыс. по оптимистичному сценарию до 35 тыс. по пессимистичному. Количество одновременно болеющих COVID-19 к середине ноября будет на уровне от 920 тыс. до 1 млн человек.



Завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров отметил, что согласно новым расчетам, к 10 ноября заболеваемость может подняться только до уровня 33 тыс. заражений в сутки. По его словам, тогда количество активных случаев приблизится к уровню 1 млн и станет снижаться.



«Это весьма реальный прогноз, даже если просто посмотреть на графики заболеваемости. Причины довольно тривиальные. Первая — начало учебного года и распространение коронавируса детьми. Вторая — штамм «Дельта» распространяется и среди вакцинированных, хотя, конечно, переносится ими намного легче тех, кто не получил защиту прививки. Вакцинированные люди намного меньше подвержены опасности. И третье — люди устали от ограничений, поэтому стали относиться к ношению тех же масок и соблюдению социальной дистанции намного менее ответственно. Пожалуй, если бы маски носили все, такого подъема заболеваемости мы бы не наблюдали»,- считает Роман Зиновкин, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ.



По его мнению, наиболее оптимистичный сценарий может сбыться при введении более серьезных ограничений по всей стране.



«Еще одна причина роста количества заражений — сезонность заболевания и последствия увеличенной мобильности летом. Возвращающиеся туристы активно распространяют новые штаммы. Отдельно отмечу опасность сочетания осенней заболеваемости гриппом и ковидом. Поэтому призвал бы всех вакцинироваться от обеих инфекций. Полноценный спад заболеваемости, на мой взгляд, начнется не ранее 15 декабря»,- полагает Артур Каримов, старший научный сотрудник молодежного НИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ».



Исследователи СБбГУ применили новую оптимизированную модель расчетов. Она построена, в том числе, и на итеративном подходе: данные, на основании которых строятся прогнозы на две-три недели, обновляются в реальном времени.



Ранее ученые предсказали скачок заболеваемости, и прогноз сбылся. Математики отмечали, что к середине октября общее число болеющих вырастет до 700 тыс., а количество новых случаев заболевания составит 27 тыс. в сутки. Уже 11 октября число активных случаев составило 713 823 человека.





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