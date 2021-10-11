Эффективно превратить тепло в электричество

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11 октября 2021, 22:41 Татьяна САВКИНА Источник: nsnet.ru

Фото: pexels.com

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого по заказу индустриального партнера создали термоэлектрический генератор нового поколения, который в десятки раз эффективнее имеющихся на рынке аналогов. Готовый продукт будет внедрен в производство к концу 2021 года.

Научный коллектив завершил теоретические изыскания, связанные с эффективностью устройства. Ученые построили цифровую модель и провели испытания также в «цифре», что значительно сократило время на разработку технологии. Затем результаты моделирования были проверены в ходе экспериментов на базе созданного специально для этой разработки комплекса исследовательского оборудования. Сейчас проект находится на стадии прототипирования в «железе».

Использование термоэлектрического генератора актуально не только для промышленности, но и для бытового применения. Устройство очень малогабаритное, в корпусной сборке будет иметь небольшие размеры (5*2 миллиметров, 1 миллиметр в высоту).

Сейчас ведется работа над тем, чтобы устройство смогло заряжать приборы с малой энергоёмкостью – электронные часы, светильники, системы полива комнатных растений и тому подобные девайсы. В дальнейшей перспективе - формат портативных термоэлектрических зарядок для мобильных телефонов.

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