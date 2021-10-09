В России разработали первую в мире систему распознавания лжи по звучанию голоса

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9 октября 2021, 18:52 Источник: iz.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Российские инженеры научились выявлять ложь по звучанию голоса испытуемого. Изобретенная онлайн-система получила название RiskControl.



Необходимость врать вызывает у человека стресс. Оказалось, что его проявления можно зафиксировать с помощью измерительного оборудования. RiskControl позволяет проверять правдивость ответов на вопросы. Единственное условие заключается в том, чтобы на них можно было ответить только «да» или «нет».



Сначала RiskControl задает участнику контрольные вопросы, благодаря чему получает образец эмоционально нейтральной голосовой реакции, когда человек говорит правду. Следующие ответы сравниваются с образцом и в случае значительных отличий определяются как ложные.



Работу этой системы обеспечивают обычный компьютер и подключенный к нему лорингофон, чтобы записывать ответы. Анализ звучания ответов проводится по нескольким категориям: время задержки ответа, его длительность и громкость, спектральный состав и соответствие спектра частот ответа его семантическому значению.



Разработчики отмечают, что использовать возможности системы можно для отбора сотрудников на ответственные позиции, а также в области психологии, медицины, криминалистики и других сферах. Надежность RiskControl уже проверялась в ходе испытаний в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний.



Заведующий лабораторией практической и экспериментальной психологии Евгений Хозе считает, что ориентироваться только на результаты, полученные при помощи такой системы, и выносить категорическое решение о виновности или невиновности человека во лжи без дополнительных методов неэтично. По его мнению, такая система должна быть лишь одним из элементов комплексной проверки информации, сообщаемой обследуемым.





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