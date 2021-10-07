В ходе эксперимента по поиску новой материи обнаружено необычное явление

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7 октября 2021, 21:00 Татьяна Савкина Источник: Национальная научная сеть

Наличие скрытой массы во Вселенной теоретически доказано, но что она на самом деле собой представляет, какова ее природа, — неизвестно.



Специфические исследования космоса показывают, что примерно 25 % от общей массы Вселенной занимает темная материя — форма материи, которая недоступна прямому наблюдению и проявляется только в гравитационном взаимодействии. Темная энергия - некая теоретическая величина-константа, которая описывает непрерывное расширение Вселенной. Существование темной материи — одна из главных загадок современной физики, поскольку она недоступна прямому наблюдению. По всему миру проводятся эксперименты, нацеленные на поиск частиц темной материи с помощью наземных детекторов. Один из крупнейших в этой области проводит международная коллаборация DarkSide в Национальной лаборатории Гран-Сассо (Италия), где более 10 лет ведется сбор данных.

С 2015 года в эксперименте участвует объединенная группа из ИЯФ СО РАН и НГУ, которая ведет исследования на своем детекторе. С его помощью удалось обнаружить необычное явление, которое предполагается включить в теоретическую модель эксперимента DarkSide.

В ходе исследований группа новосибирских ученых столкнулась с новым явлением в физике регистрации излучения. Речь идет о появлении необычных медленных компонент в сигнале детектора. Их необычность в том, что неизвестно откуда они появляются, и в том, что они возрастают с увеличением электрического поля.

«Что это за эффект, никто не знает» — отметил главный научный сотрудник ИЯФ СО РАН, доктор физико-математических наук Алексей Бузулуцков.

В данный момент ученые находятся на этапе построения теоретической модели. Основная их цель — выяснить природу необычных медленных компонент и описать ее. Для построения теоретической модели необходимо провести еще несколько экспериментов. Полное описание данных, полученные на детекторе, физики планируют представить в течение года.

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