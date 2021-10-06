Выявлен механизм терапии опухолей

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6 октября 2021, 21:20 Татьяна САВКИНА Источник: nsnet.ru

Ученые создали экспериментальный прибор для доклинических исследований и терапии.

Терапия опухолей является одной из основных стратегий лечения человечества. В мире не только изучают, но уже внедряют в практику лечение раковых заболеваний с помощью низкотемпературной аргоновой плазмы. В России в основном применяют плазменные скальпели, которые снижают риск метастазирования, из-за так называемого краевого эффекта, когда поток ионизированного газа убивает клетки вокруг.

Коллектив ученых из ИТЭБ РАН показал, что низкотемпературная плазма убивает раковые клетки, не затрагивая при этом нормальные ткани окружения. Ученые создали экспериментальный прибор для доклинических исследований и терапии, и в дальнейшем, на базе Пущинской больницы, планируют лечение плохо заживающих ран и язв и онкологических заболеваний, в частности меланомы.

В зависимости от мощности подаваемой плазмы, возможен широкий спектр ее биомедицинского применения. Ее применение перспективно не только в онкологии, но и в омолаживании - через слущивание верхнего ороговевшего слоя кожи и активацию фибробластов. Аргон пожаро- и взрывобезопасный, что делает его перспективным в военной медицине, в том числе и в полевых условиях (заживление ран, борьба с кровотечениями).

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