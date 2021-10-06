Премию Правительства РФ вручили челябинским ученым

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6 октября 2021, 07:30 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Лауреатами стали 5 сотрудников Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.

Коллективу ученых Профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ присуждена премия Правительства России в области образования. За создание комплекса научно-практических исследований и разработок для системы общего и дополнительного образования «Безопасность пространства образования» награждены Наталья Уварина, Дмитрий Корнеев, Наталья Корнеева, Алексей Савченков и руководитель проекта Елена Гнатышина.

Отметим, что в исследовании ученых ЮУрГГПУ представлены ключевые подходы по обеспечению безопасности в образовательных организациях. Комплекс представляет собой шесть методологических, научно-исследовательских и практико-ориентированных компонентов. Собранные материалы будут полезны преподавателям образовательных учреждений разного уровня, а также представителям органов власти и общественным организациям.

«Сегодня вопросы безопасности, и в том числе в образовательной среде ставятся во главу угла, а работа с молодёжью во многом определяет общий стратегический успех данного проекта, — подчеркнула ректор ЮУрГППУ Татьяна Чумаченко. — Такую высокую награду впервые вручают учёным нашего региона, и показательно, что первыми лауреатами премии стали ученые нашего университета».

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