Южно-Уральский госуниверситет получил грант в 142 миллиона рублей

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6 октября 2021, 07:10 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Вуз стал победителем трека «Исследовательское лидерство» в программе «Приоритет-2030». Итоги отбора университетов озвучил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

ЮУрГУ при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера представил свои проекты по цифровой трансформации, повышению конкурентоспособности металлургических и машиностроительных предприятий.

Планируется, что благодаря гранту будут реализованы 5 проектов: «Интеллектуальное производство», «Перспективные материалы»,«Экология постиндустриальной агломерации»,«Здоровье в цифровом мире», «Цифровая грамотность для индустрии 4.0».

Как отметил глава региона, развитие заявленных ЮУрГУ проектов позволит Южному Уралу войти в пятерку лучших субъектов страны по уровню научно-технологического потенциала и нарастить компетенции ученых.

Напомним, что задача программы «Приоритет-2030» — сформировать в России к 2030 году свыше 100 прогрессивных современных университетов.

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