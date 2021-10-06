Южно-Уральский госуниверситет получил грант в 142 миллиона рублей

Вуз стал победителем трека «Исследовательское лидерство» в программе «Приоритет-2030». Итоги отбора университетов озвучил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
ЮУрГУ при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера представил свои проекты по цифровой трансформации, повышению конкурентоспособности металлургических и машиностроительных предприятий.
Планируется, что благодаря гранту будут реализованы 5 проектов: «Интеллектуальное производство», «Перспективные материалы»,«Экология постиндустриальной агломерации»,«Здоровье в цифровом мире», «Цифровая грамотность для индустрии 4.0».
Как отметил глава региона, развитие заявленных ЮУрГУ проектов позволит Южному Уралу войти в пятерку лучших субъектов страны по уровню научно-технологического потенциала и нарастить компетенции ученых.
Напомним, что задача программы «Приоритет-2030» — сформировать в России к 2030 году свыше 100 прогрессивных современных университетов.
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