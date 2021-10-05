Учёные доказывают, что США на Луну не высаживались

Аргументы Недели → Наука 13+

5 октября 2021, 16:52

Вновь появилось подозрение о том, что американцы на Луну всё же не высаживались. Есть мнение, что американский лунный модуль после посадки на Луне уже физически не мог взлететь.



На этот раз в правдивости заверений НАСА по поводу высадки американских астронавтов на Луну усомнились китайские журналисты. Они основывают свои подозрения на данных, полученных китайской космической станцией «Чанъэ-4», успешно приземлившейся на спутнике Земли.



Обозреватели портала Sohu пишут, что в Национальном музее авиации и космонавтики США в Вашингтоне любой желающий может удостовериться в ненадёжности лунного скафандра американцев. По заявлению NASA он защищает от агрессивной космической среды, от убийственных для человека радиационных излучений. Но почему тогда этот сверхлегкий материал больше нигде не использовали? Не в военных, не в мирных целях, скажем в Чернобыле? Или, к примеру, в 79 году в США на АЭС Тримайл-Айленд произошла страшная авария реакторного блока. Не было предпринято даже попытки её ликвидировать, а могли бы это сделать, используя волшебные скафандры лунных астронавтов.



Другие приверженцы «лунного заговора» указывают на отсутствие звёзд на фото и киноматериалах о высадке на луну. Также делается упор, что установленный на поверхности спутника флаг колебался под воздействие ветра и на то, что фотоплёнка космонавтов должна была расплавиться от полуденной температуры на поверхности спутника. Ещё есть версия, что доставленный с Луны грунт бесследно исчез, а это 382 кг образцов. Указывается, что анализ этого грунта доказал его земное происхождение. Самый главный довод выдвинул Билл Кейсинг, заявив, что уровень технологий, которыми владело NASA не позволял отправить человека на Луну. И это, пожалуй, самый существенный факт.



Подробнее читайте в материале «Аргументов».





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