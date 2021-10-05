Разработан двигатель для полностью возвращаемой ракеты

На площадке Научно-исследовательского института машиностроения в Нижней Салде (Челябинская область) успешно прошел демонстрационный пуск двигательной установки для многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя.
По планам ученых, одноступенчатая ракета-носитель будет полностью возвращаемой, что обеспечит ее многоразовое использование. Работа над проектом ведется совместно Южно-Уральским государственным университетом, Научно-исследовательским институтом машиностроения (г. Нижняя Салда), Государственным ракетным центром имени академика В. П. Макеева (г. Миасс), Научно-производственным объединением автоматики имени академика Н. А. Семихатова (г. Екатеринбург).
Дальнейшая судьба проекта во многом зависит от Роскосмоса, его нужд, потребностей в такой разработке.
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