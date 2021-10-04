Ученые СПБГУ создали сорбент, который поможет очищать сточные воды от антибиотиков

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4 октября 2021, 19:06 Татьяна САВКИНА Источник: nsnet.ru

Сегодня практически все сточные воды содержат антибиотики тетрациклинового ряда, что связано с их широким применением в животноводстве.

Тетрациклины в разной концентрации попадают в окружающую среду вместе с продуктами жизнедеятельности животных, которые получали антибиотики с пищей.

При этом стандартная процедура очистки сточных вод не всегда приводит к полному удалению антибиотиков, а их наличие в воде со временем провоцирует появление опасных для человека резистентных штаммов бактерий. Созданный исследователями СПбГУ сорбент позволит быстрее и дешевле очищать сточные воды, что поможет снизить влияние человека на окружающую среду и предотвратить появление новых опасных бактерий.

«Наш сорбент позволяет обеспечить эффективное удаление тетрациклинов из сточных вод. Кроме того, он может быть использован для концентрирования антибиотиков и повышения чувствительности их количественного определения с целью мониторинга веществ в сточных водах», — сообщила автор аналитической части исследования, доцент кафедры аналитической химии СПбГУ Кристина Вах, член научной группы профессора Российской академии наук Андрея Булатова.

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