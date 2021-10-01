Биологи МГУ имени М.В. Ломоносова приняли участие в исследовании вакцины КовиВак на животных

Аргументы Недели → Наука 13+

1 октября 2021, 12:51 Татьяна Савкина Источник: nsnet.ru/lomonosovmgu

Исследование показало, что вакцина в долгосрочной перспективе безопасна для здоровья.

Начавшаяся в 2019 году пандемия Covid-19 поставила вопрос оперативной разработки вакцин. Несмотря на то, что они уже доказали свою эффективность в борьбе с распространением инфекции Covid-19, в публичном пространстве встречаются скептические сообщения о безопасности и эффективности этой процедуры в долгосрочной перспективе. Отдельные скептики выражают недоверие к методам производства вакцин. Сегодня появляется всё больше результатов первых долгосрочных исследований вакцин.

Большой коллектив российских учёных, в состав которого вошли сотрудники биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, на приматах и грызунах изучал долгосрочные эффекты отечественной вакцины КовиВак. Исследование показало, что вакцина в долгосрочной перспективе безопасна для здоровья, и даже спустя год после вакцинации защищает от вируса SARS-CoV-2 как с помощью антител (IgG), так и с помощью гуморального иммунитета.

Исследование также показало, что в долгосрочной перспективе вакцина КовиВак не оказывает негативных эффектов на здоровье. Ни острых, ни хронических эффектов выявлено не было, какое-либо влияние препарата на репродуктивную систему и развитие потомства не установлено, аллергических реакций отмечено тоже не было. Эти данные позволяют рассчитывать, что и для человека вакцина будет безопасна.

«Коллектив кафедры биоинженерии биологического факультета МГУ при поддержке РФФИ планирует продолжить структурные исследования белков SARS-CoV-2 и разработать тест-систему для поиска новых лекарств против Covid-19», — сообщила профессор РАН, доктор биологических наук, профессор кафедры биоинженерии биологического факультета МГУ Ольга Соколова.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости