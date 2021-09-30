Проведена типология населенных пунктов российской Арктики

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30 сентября 2021, 15:33 Татьяна Савкина Источник: nsnet.ru

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Ученые впервые выделили различные типы населенных пунктов Российской Арктики с численностью населения более 500 человек.

Ранее сеть расселения со столь низким порогом численности населения в Арктической зоне России не исследовалась.

Авторы изучили различные индикаторы населенных пунктов Арктики: административный статус, численность населения, транспортная обеспеченность, наличие (кино)театра/музея/вуза, индекс дискомфортности. Кроме того, в рамках нового подхода ученые впервые проанализировали особенности размещения населенных пунктов относительно мест добычи полезных ископаемых. Это позволило оценить потенциал развития добывающей промышленности и сопутствующих услуг на территории вокруг каждого населенного пункта.

Авторы исследования — экономико-географы из МГУ имени М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ и Информационно-аналитического центра Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

— В условиях Арктики вопрос о связи города с окружающим пространством приобретает особые формы. Проблема связи арктического города с ближайшим окружением трансформируется в проблему способности города выполнять роль базы освоения прилегающей территории. В прошлом году мы разработали типологию арктических городов мира, выделенных по единому критерию численности населения (более 5 тыс. человек). Это позволило проводить адекватные международные сопоставления. Настоящее же исследование более детально. Оно представляет собой пионерную попытку типологизировать все населенные пункты с численностью населения свыше 500 человек, — рассказала соавтор исследования, доцент географического факультета МГУ Надежда Замятина.

Новая типология позволяет в первом приближении оценить перспективы социально-экономического развития, сильные и слабые стороны большинства населенных пунктов российской Арктики. Однако окончательные прикладные решения могут приниматься только по результатам дополнительных экспертных оценок и работы с местным сообществом.

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