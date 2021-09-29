Одно из основных мероприятий Года науки и технологий в России состоится в Москве

Аргументы Недели → Наука 13+

29 сентября 2021, 12:44 Татьяна Савкина Источник: Национальная научная сеть

Всероссийский Фестиваль науки NAUKA 0+ — один из крупнейших просветительских проектов в области популяризации науки в мире — реализуется ежегодно с сентября по ноябрь в 80 регионах нашей страны. Фестиваль зародился в 2006 в МГУ.



Центральные региональные площадки Фестиваля науки 2021 года – Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Самара и Сочи. Всероссийский Фестиваль NAUKA 0+ состоится в Москве 8-10 октября.



Организаторами выступают Министерство науки и высшего образования России, Правительство Москвы, МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке Российской академии наук.



Заместитель Председателя Правительства РФ, сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко рассказал о предстоящем событии: «За 15 лет Фестиваль NAUKA 0+ вырос в крупнейший проект по популяризации научного труда и повышению статуса профессии ученого. За это время участниками Фестиваля стало более 25 миллионов человек — каждый шестой житель России. В последние годы Фестиваль успешно проходит и на зарубежных площадках, в самых развитых в технологическом отношении странах мира, являясь средством интернационализации отечественной науки, научной и народной дипломатии. В этом году фестиваль является одним из ключевых событий объявленного Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Года науки и технологий. Разнообразные интерактивные форматы Фестиваля призваны стать для многих еще одним стимулом для увлечения наукой и раскрытия собственного интеллектуального и творческого потенциала».



Крупнейшие научно-популярные выставки 9 и 10 октября пройдут в МГУ, «Экспоцентре», Зарядье, РАН, 90 вузах, музеях, НИИ, а также на сотнях площадках в течение всей осени.



Одна из самых захватывающих активностей Фестиваля – телемост c Международной космической станцией (МКС) - впервые пройдёт на платформе TikTok, где любой желающий в прямом эфире сможет задать видеовопросы о жизни на орбите и научных экспериментах в открытом космосе. На связь с Землёй выйдут космонавты российского сегмента МКС Олег Новицкий и Петр Дубров.



На площадке Российской академии наук в дни Фестиваля науки будет размещена выставка Политехнического музея, посвященная 100-летию со дня рождения академика А.Д. Сахарова, а также лекторий научно-популярного журнала Фестиваля науки «Кота Шредингера».



Для тех, кто хочет погрузиться в науку виртуально, будет доступен обновлённый Гипермузей науки.

Полная программа – на сайте Фестиваль науки (festivalnauki.ru)

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